CASSILÂNDIA: Veículos do transporte escolar da rede municipal de ensino passam por vistoria anual

Inspeção verifica as condições de segurança e conservação dos veículos utilizados diariamente no transporte dos alunos

Os veículos que integram a frota do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação passaram pela vistoria anual, procedimento realizado com o objetivo de garantir mais segurança, qualidade e confiabilidade no transporte dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Durante a inspeção, foram verificadas as condições gerais dos veículos, incluindo itens de segurança, equipamentos obrigatórios, conservação e demais requisitos necessários para o funcionamento adequado do transporte escolar.

A vistoria faz parte das ações de manutenção e acompanhamento da frota municipal, contribuindo para que os alunos sejam transportados com segurança e tranquilidade durante o trajeto entre suas residências e as unidades escolares.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que a manutenção preventiva e as vistorias periódicas são fundamentais para assegurar a qualidade dos serviços prestados aos estudantes e às famílias do município.