CASSILÂNDIA: Veículos do transporte escolar da rede municipal de ensino passam por vistoria anual

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Inspeção verifica as condições de segurança e conservação dos veículos utilizados diariamente no transporte dos alunos

Os veículos que integram a frota do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação passaram pela vistoria anual, procedimento realizado com o objetivo de garantir mais segurança, qualidade e confiabilidade no transporte dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Durante a inspeção, foram verificadas as condições gerais dos veículos, incluindo itens de segurança, equipamentos obrigatórios, conservação e demais requisitos necessários para o funcionamento adequado do transporte escolar.

A vistoria faz parte das ações de manutenção e acompanhamento da frota municipal, contribuindo para que os alunos sejam transportados com segurança e tranquilidade durante o trajeto entre suas residências e as unidades escolares.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que a manutenção preventiva e as vistorias periódicas são fundamentais para assegurar a qualidade dos serviços prestados aos estudantes e às famílias do município.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Câmara aprova medidas para fortalecer futebol feminino no Brasil

Milton - 0
Texto ainda será analisado pelo Senado Federal A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (13) o Projeto de Lei 4.578/2025, que estabelece diretrizes para promover...
Leia mais

Petrobras descobre petróleo no Amapá

Milton - 0
Poço Morpho está em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Amapá A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo no poço...
Leia mais

Consórcio Guaicurus é condenado a pagar R$ 30 milhões em Campo Grande

Milton - 0
Justiça aponta frota sucateada e falhas na prestação do transporte coletivo O Consórcio Guaicurus foi condenado a pagar R$ 30 milhões por danos morais coletivos...
Leia mais

Copa MS reúne clubes e avança para definição da competição

Milton - 0
Campeão garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027 A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizou, nesta quarta-feira (12), a primeira...
Leia mais