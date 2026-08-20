Festa do Peão de Barretos terá premiação superior a R$ 2 milhões

Rodeio de Barretos começa com grandes disputas e prêmios milionários

Milton
Publicado por Milton
Foto: Érico Andrade

Premiação contempla competições de touros e cavalos durante a programação do evento

A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) com cerca de 3.500 atletas de touros e cavalos em busca de títulos, reconhecimento e uma premiação superior a R$ 2 milhões. As disputas serão realizadas no Parque do Peão, em Barretos (SP), ao longo de 11 dias.

A programação reúne as finais da PBR Brasil, da Liga Nacional de Rodeio e o Barretos International Rodeo. A arena, projetada por Oscar Niemeyer, também receberá competições como cutiano, team penning, ranch sorting, team roping e três tambores.

Na final da PBR Brasil, o campeão poderá receber cerca de R$ 500 mil, incluindo uma picape Mitsubishi Triton Katana e R$ 200 mil em dinheiro. A premiação total da etapa chega a R$ 750 mil, com a competição reunindo os 25 melhores atletas do ranking nacional.

A programação segue até 30 de agosto e também distribuirá prêmios em outras modalidades. O Barretos International Rodeo terá premiação de R$ 400 mil, enquanto team penning, cutiano e team roping distribuirão R$ 392 mil, R$ 200 mil e R$ 120 mil, respectivamente.

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