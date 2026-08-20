Preso homem que matou Joseane a golpes de foice

Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, foi morta na noite de quarta-feira (19), em Campo Grande.

Lourival da Cruz Neto, acusado de matar Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, com golpes de foice, foi preso na manhã desta quinta-feira (20), em Jaraguari. Ele foi localizado em um posto de gasolina na saída da cidade. Segundo a polícia, o suspeito fazia diárias no Ceasa e tinha parentes em Jaraguari. Após levantamentos, equipes realizaram rondas e encontraram Lourival no posto Campeão, onde ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

Joseane foi morta na noite de quarta-feira, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. Conforme a polícia, ela foi atingida com golpes de foice no pescoço e na nuca. Após o crime, Lourival fugiu de bicicleta. A vítima tinha uma medida protetiva contra o acusado, mas pediu a retirada dez dias depois. Os dois voltaram a morar juntos em 16 de agosto. Lourival também responde por uma tentativa de homicídio contra um vizinho, ocorrida em 2025.

O caso é o 22º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano.