Japão usa robôs e tecnologia para afastar ursos

País registrou forte aumento de ataques e avistamentos de ursos em áreas próximas às cidades

Milton
Publicado por Milton
Foto: Wikimedia

Tecnologia, monitoramento 24 horas e controle populacional estão entre as medidas adotadas

O Japão enfrenta um aumento preocupante nos ataques de ursos contra humanos. Entre abril de 2025 e março de 2026, foram registradas 13 mortes e mais de 220 pessoas feridas pelos animais. No período anterior, haviam sido contabilizadas três mortes e 82 feridos.

O avanço dos animais para áreas urbanas está relacionado a mudanças ambientais e à expansão das cidades. Alterações climáticas também atrasam a produção de frutas, vegetais e castanhas, levando os ursos a procurar outras fontes de alimento, inclusive em lixos próximos às áreas habitadas.

Como resposta, autoridades japonesas ampliaram o monitoramento e adotaram sistemas de inteligência artificial capazes de identificar movimentos de ursos durante 24 horas. Os alertas permitem que moradores e autoridades sejam avisados rapidamente quando os animais se aproximam de regiões residenciais.

Outra solução que ganhou espaço é o chamado Monster Wolf, um robô animatrônico movido a energia solar e criado para imitar um grande lobo. O equipamento emite sons e movimentos para afastar os ursos, principalmente de plantações e áreas rurais. As vendas do robô aumentaram com a frequência dos ataques, enquanto também são discutidas medidas como controle populacional e uso de cães para espantar os animais sem feri-los.

Foto: YouTube/Wolf Kamuy Co., Ltd via Storyful
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