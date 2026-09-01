Fumacê percorre bairros de Campo Grande nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (1º) em bairros de Campo Grande com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Carlota, Dr. Albuquerque e Universitário.

Para aumentar a eficácia da aplicação do inseticida, a orientação aos moradores é para que mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. Dessa forma, o produto consegue alcançar os locais onde há maior probabilidade de presença dos mosquitos.

A programação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições climáticas que prejudicam a aplicação do inseticida.

O produto utilizado no serviço atinge os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Por se tratar de uma aplicação criteriosa, outras espécies também podem ser atingidas.

Confira o itinerário:

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia Militar faz operação contra receptação no centro de Campo Grande

Josimar Palácio - 0
CDL Campo Grande e FCDL-MS elogiam ação policial, que é resultado de reunião com a Sejusp sobre segurança na região A Polícia Militar realizou, nesta...
Leia mais

Caminhoneiro morre ao volante na BR-376

Milton - 0
Suspeita inicial é de parada cardíaca, mas causa da morte ainda será apurada Um motorista morreu após o caminhão-caçamba que conduzia sair da pista e...
Leia mais

Exposição na Galeria de Vidro revela marcas e memórias da cidade

ANELISE PEREIRA - 0
A Galeria de Vidro recebe, a partir desta terça-feira (1º), a exposição “Fragmentos e Cicatrizes da Arquitetura Urbana”, que propõe ao público um olhar...
Leia mais

Salário de agosto cai na conta dos servidores de MS

Milton - 0
Mais de 86 mil servidores estaduais terão o pagamento disponível antes do prazo do quinto dia útil O Governo de Mato Grosso do Sul antecipou...
Leia mais