Fumacê percorre bairros de Campo Grande nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (1º) em bairros de Campo Grande com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Carlota, Dr. Albuquerque e Universitário.

Para aumentar a eficácia da aplicação do inseticida, a orientação aos moradores é para que mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. Dessa forma, o produto consegue alcançar os locais onde há maior probabilidade de presença dos mosquitos.

A programação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições climáticas que prejudicam a aplicação do inseticida.

O produto utilizado no serviço atinge os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Por se tratar de uma aplicação criteriosa, outras espécies também podem ser atingidas.

Confira o itinerário: