Candidato a deputado estadual, Odilon Ribeiro defende o fortalecimento do produtor rural e da agricultura familiar

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro apresentou suas propostas voltadas ao fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar. Com discurso centrado no apoio integral ao trabalhador do campo, Ribeiro firmou o compromisso de atuar diretamente em defesa da infraestrutura, do crédito e da assistência técnica para o setor em cidades, assentamentos, aldeias e comunidades rurais.

Entre as prioridades defendidas por Odilon estão a ampliação da assistência técnica aos pequenos e médios produtores, a destinação de mais máquinas e equipamentos para a modernização do trabalho no campo e a recuperação das estradas vicinais para garantir o escoamento eficiente das safras. O plano de atuação abrange também o facilitamento do acesso ao crédito rural e a criação de incentivos para a comercialização direta da produção local.

Conhecedor da rotina e dos gargalos enfrentados por quem vive da terra, o candidato destaca que o investimento no setor produtivo é um motor direto para o desenvolvimento socioeconômico regional. Segundo Ribeiro, garantir suporte a quem produz alimento significa impulsionar a economia local, gerar novas frentes de trabalho e distribuir renda, consolidando sua bandeira de representatividade para o homem do campo no legislativo estadual.

Em tom direto e focado no compromisso com quem vive e produz no campo, Odilon Ribeiro reforçou que sua atuação na Assembleia Legislativa será dedicada a transformar as demandas do setor rural em ações concretas.

“Acredito em quem produz e faz a nossa terra acontecer. Conheço de perto essa realidade e sei o tamanho do esforço de quem tira do solo o sustento da própria família e do nosso estado. Quero ser a voz dos nossos produtores rurais e da agricultura familiar, lutando por mais assistência técnica, estradas dignas, crédito acessível e maquinário nas aldeias, assentamentos e zona rural. Fortalecer o homem do campo é a chave para gerar renda e criar novas oportunidades para Mato Grosso do Sul”, finalizou Ribeiro.

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