Agro avança 2,8% e cresce acima do PIB brasileiro

Setor avançou 6,8% em um ano e foi o principal destaque da economia pelo lado da produção

A agropecuária brasileira cresceu 2,8% no segundo trimestre de 2026, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (1º). O resultado ficou acima do desempenho do PIB brasileiro, que avançou 0,5% no mesmo período.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o setor registrou alta de 6,8%. No primeiro semestre, a agropecuária acumula crescimento de 3,6%, enquanto o avanço nos quatro trimestres encerrados em junho chegou a 6,2%.

A soja e o café estiveram entre os principais responsáveis pelo desempenho positivo. A produção estimada de soja cresceu 5,3%, enquanto a de café avançou 15,1%. O resultado compensou quedas em culturas como arroz, que recuou 11,3%, e algodão, com baixa de 6,7%.

A pecuária também contribuiu para o crescimento do setor. Na comparação anual, a agropecuária teve desempenho superior ao da indústria e dos serviços, ambos com alta de 1,5%. Apesar do resultado positivo, o crescimento de 2026 ocorre sobre uma base elevada, após a expansão de 11,7% registrada pelo agro em 2025.