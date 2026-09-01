PF aponta negociação de cotas de jatinho com esposa de Moraes

Diálogos recuperados pela investigação mencionam o uso das aeronaves pelo escritório de Viviane Barci de Moraes

A Polícia Federal afirma, em relatório de investigação, que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro negociou a transferência de cotas de um jatinho e um helicóptero como parte do pagamento ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o documento, um contrato previa R$ 50 milhões pelos serviços jurídicos prestados pelo escritório. Desse total, R$ 40 milhões seriam pagos por meio das cotas das duas aeronaves, enquanto os R$ 10 milhões restantes seriam destinados ao reembolso de despesas relacionadas aos voos.

Mensagens recuperadas pela PF de dispositivos apreendidos mostram que, em julho de 2025, Vorcaro cobrava informações sobre pendências envolvendo os ativos e discutia a liberação das aeronaves com interlocutores ligados à empresa Prime You, especializada no compartilhamento de bens de luxo.

Em uma das conversas, Vorcaro questiona se as aeronaves já estavam sendo utilizadas pelo escritório. Marcos da Mata encaminha uma mensagem de Viviane, na qual ela afirma que estava satisfeita com o uso das cotas. Outro diálogo menciona uma viagem agendada para ela, enquanto Vorcaro orienta: “Não deixa de atender Barci”.