Região da Vila Popular recebe vacinação antirrábica no fim de semana

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão em campo neste sábado (29) e domingo (30) para ampliar a vacinação antirrábica de cães e gatos na Vila Popular e regiões próximas. A ação será realizada de forma itinerante, com os profissionais percorrendo as residências da região para facilitar o acesso dos tutores à imunização dos animais.

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) busca ampliar o acesso à imunização e permite que os tutores vacinem seus animais sem precisar se deslocar até um ponto de atendimento. A orientação é para que os moradores fiquem atentos à passagem das equipes e, sempre que possível, facilitem o acesso aos animais para que a vacinação seja realizada com segurança.

A médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche, explica que a programação por bairro não significa necessariamente que toda a área será percorrida em um único fim de semana. “Se não der tempo de passar em toda a região, a equipe retorna em outra oportunidade, que será previamente divulgada”, esclarece.

A Sesau reforça que a população deve se atentar às identificações das equipes e não deixar de imunizar o animal. A vacinação antirrábica é fundamental para proteger cães e gatos contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.