Região da Vila Popular recebe vacinação antirrábica no fim de semana

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão em campo neste sábado (29) e domingo (30) para ampliar a vacinação antirrábica de cães e gatos na Vila Popular e regiões próximas. A ação será realizada de forma itinerante, com os profissionais percorrendo as residências da região para facilitar o acesso dos tutores à imunização dos animais.

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) busca ampliar o acesso à imunização e permite que os tutores vacinem seus animais sem precisar se deslocar até um ponto de atendimento. A orientação é para que os moradores fiquem atentos à passagem das equipes e, sempre que possível, facilitem o acesso aos animais para que a vacinação seja realizada com segurança.

A médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche, explica que a programação por bairro não significa necessariamente que toda a área será percorrida em um único fim de semana. “Se não der tempo de passar em toda a região, a equipe retorna em outra oportunidade, que será previamente divulgada”, esclarece.

A Sesau reforça que a população deve se atentar às identificações das equipes e não deixar de imunizar o animal. A vacinação antirrábica é fundamental para proteger cães e gatos contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

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