Revitalização do Céuzinho tem investimentos de R$ 7,2 milhões 

Com investimento de quase R$ 7,3 milhões e previsão de entrega para setembro do ano que vem, a implantação do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Céuzinho em Campo Grande prevê a reforma de espaços existentes, criação de novas áreas de lazer, melhorias nos acessos e estacionamentos e construção de novos ambientes para toda a população.

Tradicional espaço de convivência e contato com a natureza, o parque faz parte das lembranças de muitas famílias de Campo Grande e agora ganha uma nova estrutura para ser mais bem aproveitado. A proposta é preservar a identidade do local e, ao mesmo tempo, oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer para quem frequenta o espaço.

Para a prefeita Adriane Lopes, a obra representa o cuidado com um lugar que faz parte da história da cidade. “Estamos cuidando desse espaço para que ele possa ser mais bem aproveitado, com mais conforto, segurança e opções de lazer. É um investimento que valoriza o parque e cria condições para que mais pessoas possam desfrutar desse lugar”, destaca a prefeita.

Entre as novidades está a construção de uma nova entrada para o parque. Os estacionamentos da frente e da parte interna também serão reformados, com novo piso, calçadas, áreas verdes e plantio de árvores.

As lojas, a Casa do Caseiro e outros espaços já existentes também serão reformados. O parque ganhará ainda um novo playground e um espaço de brincadeiras com água, ampliando as opções de diversão para as crianças.

Os dois principais blocos do parque passarão por melhorias. Serão reformados espaços como lanchonete, cozinha, fraldário, banheiros, salão de jogos e áreas para refeições e descanso. Também serão criados novos espaços de convivência.

“O objetivo é entregar um parque mais acolhedor e preparado para receber as pessoas. Estamos cuidando dos espaços que já existem e criando novos ambientes para tornar a visita mais confortável e agradável para as famílias”, afirma o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Brandão.

A obra também inclui a construção de um novo galpão para guardar máquinas, veículos e materiais utilizados na manutenção do parque. O espaço terá banheiros, vestiários, cozinha, área para refeições e outros ambientes de apoio aos trabalhadores.

Atualmente, as equipes trabalham na preparação do terreno, na construção das bases dos novos espaços, nas paredes, revestimentos e demais serviços necessários para o avanço da obra.

As áreas que estão passando por obras já estão isoladas para garantir a segurança dos visitantes. A área da cachoeira permanece aberta à visitação.

Com a revitalização, o Parque Cachoeiras do Céuzinho terá espaços renovados e novas opções para lazer e convivência, mantendo a natureza como parte central da experiência de quem visita o local.