Agetran apresenta Pipo, novo mascote da educação no trânsito

A ararinha que vai representar as ações de educação para o trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já tem nome: Pipo. A escolha foi feita pelo público, que participou da votação entre três opções finalistas apresentadas pela Escola de Trânsito.

Ganhadora do sorteio feito pela Agetran (Foto: Divulgação)

A estudante Laura, vencedora do concurso que definiu o nome do mascote, recebeu como prêmio uma bicicleta de 24 marchas. A entrega marcou o encerramento da campanha e celebrou a participação da população na escolha da identidade da nova personagem.

A partir de agora, Pipo passa a integrar oficialmente as ações de educação para o trânsito desenvolvidas pela Escola de Trânsito da Agetran, especialmente as atividades voltadas ao público infantil.

A iniciativa utiliza uma linguagem lúdica para aproximar as crianças das orientações sobre segurança, respeito e responsabilidade no trânsito, tornando o aprendizado mais acessível e divertido.

Com nome e identidade definidos, Pipo passa a acompanhar as ações educativas da Agetran e a levar mensagens de conscientização para crianças e famílias de Campo Grande.