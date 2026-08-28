Pastelaria é assaltada durante a madrugada em Nova Andradina

Estabelecimento foi fechado após o atendimento e invadido posteriormente

A Pastelaria Adriana Lanches foi alvo de criminosos durante a madrugada em Nova Andradina. O estabelecimento havia sido fechado após o atendimento e estava vazio no momento da ação. Os marginais invadiram o local e furtaram objetos do comércio. Imagens feitas após a ocorrência mostram problemas na estrutura dos banheiros, apontados como precários e necessitando de melhorias.

O caso aumenta a preocupação entre comerciantes da região, que relatam insegurança com a presença frequente de andarilhos e pessoas em situação de uso de drogas nas proximidades. Segundo os comerciantes, a situação tem provocado medo e preocupação durante o funcionamento dos comércios.

Diante do cenário, comerciantes cobram mais segurança do poder público, com reforço no policiamento e ações preventivas. A cobrança também envolve medidas sociais para enfrentar a situação de pessoas em vulnerabilidade e reduzir a insegurança na região comercial.