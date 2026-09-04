Desabamento de obra deixa dois mortos e quatro feridos no Aero Rancho

Acidente em construção de mercado mobiliza Bombeiros e Samu

Milton
Publicado por Milton
Foto: Diogo Nolasco

Desabamento de obra deixa dois mortos e quatro feridos

Uma estrutura metálica de um mercado em construção desabou no início da tarde desta sexta-feira (4), na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O acidente deixou dois trabalhadores mortos e outros quatro em estado gravíssimo.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a estrutura, com aproximadamente 14 metros, cedeu por volta das 14h, enquanto cerca de dez operários trabalhavam no local. O desabamento provocou uma grande movimentação na região, com moradores e pessoas que passavam pela avenida registrando imagens da ocorrência.

Moradores relataram que a construção estava em andamento havia cerca de três meses. Josiane Fernandes, que vive no bairro, contou ter ficado assustada ao perceber a movimentação das equipes de emergência. Bombeiros e profissionais do Samu foram mobilizados para atender as vítimas e realizar os trabalhos de resgate.

Durante o atendimento, trabalhadores que estavam na obra foram vistos abraçados e acompanhando o socorro aos colegas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu permaneceram no local, enquanto uma funerária também foi acionada. As circunstâncias que provocaram o desabamento deverão ser investigadas.

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