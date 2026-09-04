CCZ reforça vacinação antirrábica em Campo Grande

Vacinação contra a raiva terá ações neste fim de semana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Na segunda-feira, ação será realizada no Estrela do Sul, das 8h às 12h

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reforça neste fim de semana a vacinação antirrábica de cães e gatos em Campo Grande. As equipes estarão no bairro São Conrado neste sábado (5) e domingo (6), realizando o atendimento diretamente nas residências.

A iniciativa faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para ampliar a cobertura vacinal e atender tutores que não conseguiram imunizar seus animais durante a semana. As equipes estarão uniformizadas e devidamente identificadas durante as visitas.

Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o CCZ realizará uma ação de repescagem no Estrela do Sul. O atendimento será das 8h às 12h, no Centro Comunitário, localizado na Rua Dr. Jivago, 830, na região do Coronel Antonino.

A vacinação é gratuita e considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, doença grave e letal que também pode ser transmitida aos seres humanos. Durante as ações, as equipes também realizam o censo de cães e gatos, contribuindo para o planejamento das medidas de controle da doença no município.

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