Idoso morre após passar mal em supermercado de MS

Homem sofre parada cardíaca e morre dentro de supermercado

Um idoso de 69 anos morreu após passar mal dentro de um supermercado localizado na avenida Porto Carrero, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de quinta-feira (3), quando o homem perdeu a consciência no interior do estabelecimento. Os Bombeiros foram acionados e encontrou a vítima caída ao solo e sem sinais vitais. Os funcionários do supermercado perceberam a gravidade da situação e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Com a chegada dos socorristas, os procedimentos de reanimação tiveram continuidade. Na sequência, uma equipe do SAMU, de Suporte Avançado, também chegou ao local e passou a atuar em conjunto com os militares. As equipes realizaram tentativas de reanimação por aproximadamente 50 minutos. Apesar dos esforços, a médica do Samu constatou o óbito do idoso ainda no local.

As circunstâncias que levaram à morte não foram detalhadas.