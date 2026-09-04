TCE-MS fiscaliza efeitos do avanço econômico na educação de Inocência

Visita institucional avaliou aumento da arrecadação e novas demandas provocadas pelo crescimento populacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Equipe também vistoriou escolas e conheceu as rotinas de arrecadação e fiscalização do município

O TCE-MS realizou, nesta quarta-feira (2), uma visita institucional a Inocência para acompanhar os impactos do crescimento econômico sobre as receitas públicas e os serviços oferecidos à população. A agenda foi coordenada pelo conselheiro Marcio Monteiro, relator das contas do município.

A cidade passa por forte transformação econômica com a instalação de um grande empreendimento do setor de celulose. O aumento da atividade econômica elevou a arrecadação municipal e ampliou as possibilidades de investimentos, mas também trouxe novos desafios, como o crescimento populacional e o surgimento de novas demandas por serviços públicos.

Durante a visita, a equipe do TCE-MS esteve na Escola Municipal Professor Olivalto Elias da Silva e no CEINF Margarida Tomázia de Paula – Vó Nona, onde avaliou a estrutura das unidades e as necessidades da rede municipal de ensino. O grupo também visitou a Secretaria Municipal de Finanças para conhecer os procedimentos de arrecadação e fiscalização das receitas próprias.

Segundo Marcio Monteiro, o aumento da arrecadação representa uma oportunidade para ampliar e qualificar as políticas públicas, mas exige planejamento e acompanhamento. A iniciativa integra a atuação preventiva do Tribunal e busca garantir que o crescimento das receitas seja acompanhado de investimentos capazes de produzir melhorias concretas para a população de Inocência.

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