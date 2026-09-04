Governo dos EUA atualiza alerta de segurança para viagens ao Brasil

Departamento de Estado cita violência urbana, atuação de organizações criminosas e riscos de sequestro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Getty Images

Funcionários do governo americano têm restrições para acessar determinadas regiões do país

O Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou o alerta de viagens para o Brasil e recomendou que cidadãos americanos tenham maior cautela durante a permanência no país. O aviso, divulgado no domingo (31), mantém o Brasil no nível dois de atenção, devido aos riscos relacionados a crimes e sequestros.

Segundo o comunicado da embaixada americana, crimes violentos podem ocorrer em áreas urbanas durante o dia e à noite. Entre as ocorrências citadas estão homicídios, roubos à mão armada e furtos de veículos. O governo dos EUA também mencionou a presença de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

O alerta desaconselha viagens a áreas de fronteira, favelas e determinadas cidades-satélite de Brasília. O comunicado também chama atenção para casos envolvendo estrangeiros, incluindo situações em que vítimas são abordadas por meio de aplicativos de relacionamento ou em bares e posteriormente drogadas e roubadas.

Para funcionários do governo americano, algumas regiões exigem autorização especial para viagens. A restrição inclui áreas próximas às fronteiras terrestres, assentamentos informais e determinadas regiões administrativas do Distrito Federal durante a noite. O governo também recomenda que seus funcionários evitem ônibus municipais devido aos riscos de roubos e agressões, especialmente após o anoitecer.

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