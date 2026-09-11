Presidente e diretores da Santa Casa são presos por desvio de R$ 4,9 milhões

Operação Antidotum prende seis pessoas e cumpre 36 mandados

Milton
Publicado por Milton
Equipes do Gaeco realizam operação na Santa Casa. Foto: Vinicios Araujo

Operação do Gecoc e Gaeco apura pagamentos sem prestação de serviços e contratos suspeitos

A diretora-presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, foi presa nesta sexta-feira (11) durante a Operação Antidotum, do Gecoc e Gaeco. A investigação apura desvios superiores a R$ 4,9 milhões no hospital. Também foram presos os diretores Rinaldo Hakme Romano, Paulo Guilherme Guttierrez Mariosa e Alessandro Dias Junqueira. Além da supervisora Monique Gregório de Oliveira.

A operação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão. O empresário Maurício Aparecido Benites, do setor de tecnologia, também foi conduzido à delegacia. Segundo a investigação, um contrato para digitalização de prontuários gerou pagamentos elevados sem a prestação dos serviços, com prejuízo estimado em R$ 1,4 milhão.

Os investigadores identificaram suspeitas em contratos da Operadora Santa Casa Saúde com empresas do mesmo grupo econômico. Conforme o Gecoc e o Gaeco, empresas ligadas ao proprietário mantinham relações com integrantes da diretoria e estavam registradas no mesmo endereço, embora o imóvel estivesse desocupado. Documentos, pagamentos e prestações de contas teriam sido omitidos dos órgãos de controle.

Em nota, a Santa Casa informou que colabora com as autoridades e fornecerá os esclarecimentos solicitados. A instituição afirmou que aguarda acesso aos autos para se manifestar sobre a investigação. Segundo o hospital, os atendimentos seguem normalmente e não houve prejuízo à assistência aos pacientes.

Diretor financeiro da Santa Casa, Rinaldo Romano, chega à delegacia. Foto: Leo de França
Diretora-presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima. Foto: Madu Livramento
Empresário Maurício Benites chega à delegacia durante a Operação Antidotum. Foto: Rodrigo Santos
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