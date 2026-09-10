GCM atira em jovem dentro de ônibus no Terminal General Osório

Guarda dispara bala de borracha contra jovem dentro de ônibus

Uma ação da GCM no Terminal General Osório, terminou com um jovem atingido por um disparo de bala de borracha dentro de um ônibus da linha 080, na tarde desta quarta-feira (9) em Campo Grande. Os agentes acompanhavam uma fiscalização contra ambulantes realizada com apoio da Semades. Imagens registradas no local mostram mercadorias sendo apreendidas e momentos de tensão durante a abordagem dos trabalhadores.

Dentro do ônibus, um usuário questionou a atuação dos guardas e pediu que os trabalhadores fossem deixados em paz. Na sequência, os agentes determinaram que ele saísse do veículo e, durante a abordagem, um GCM efetuou um disparo de bala de borracha que atingiu a coxa do jovem.

Após o disparo, o rapaz foi retirado do coletivo e colocado em uma viatura. Uma passageira que presenciou a ação chegou a desmaiar devido ao susto e precisou ser socorrida. A Prefeitura de Campo Grande foi procurada para esclarecer a conduta dos agentes, mas não havia se manifestado até a publicação.

O espaço permanece aberto para esclarecimentos.