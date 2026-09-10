Gaeco combate lavagem de dinheiro em Campo Grande

peração bloqueia R$ 8,1 milhões e cumpre mandados em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Gaeco

MPMS atua em apoio ao Ministério Público do Rio Grande do Sul na investigação contra organização criminosa

O MPMS, por meio do Gaeco, cumpriu nesta quinta-feira (10) mandados de busca e apreensão em Campo Grande durante a Operação Luxúria. A ação ocorreu em apoio ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A operação investiga empresas e pessoas físicas suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa. Durante a ofensiva, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 8,1 milhões em bens e valores dos investigados.

Segundo o Ministério Público, as apurações apontaram movimentações financeiras e patrimoniais incompatíveis com a renda declarada. Os recursos teriam sido utilizados para dar aparência legal a valores provenientes de atividades criminosas. Sete investigados estariam ligados ao núcleo familiar e empresarial apontado nas investigações.

A operação busca identificar outros possíveis envolvidos, rastrear patrimônio e reunir novas provas sobre o esquema de lavagem de dinheiro.

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