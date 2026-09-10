AMAMBAI: Prefeitura informa substituição de antena da TV Morena após visita técnica

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Amambai informa que, nesta quinta-feira, 10 de setembro, uma equipe de Engenharia da TV Morena, de Dourados, realizou uma visita técnica ao município para avaliar o equipamento responsável pela recepção do sinal aberto da emissora.

Durante a vistoria, foram constatadas avarias na antena, comprometendo a recepção do sinal da TV Morena em Amambai.

Diante da situação, ficou definida a substituição da antena danificada por um novo equipamento. O serviço está programado para ser realizado até a próxima semana.

Após a instalação da nova antena e a conclusão dos procedimentos técnicos necessários, a previsão é de que o sinal aberto da TV Morena seja restabelecido no município.

A Prefeitura de Amambai, por meio do Setor de Tecnologia da Informação, continuará acompanhando o andamento dos trabalhos até a normalização da transmissão.

Fonte : Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM)

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