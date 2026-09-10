Fórum dos Servidores, com participação do Sinpol/MS, fortalece articulação em defesa do funcionalismo

A coordenação do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul reuniu-se nesta terça-feira (8) com a diretoria da Associação Campo-Grandense de Professores (ACP-MS) para fortalecer a atuação conjunta em pautas de interesse do funcionalismo público.

O vice-presidente do Sinpol/MS e coordenador do Fórum, Mário Márcio dos Santos Jurado, participou da reunião, que tratou da recuperação das perdas salariais, do combate ao superendividamento e de questões relacionadas à saúde e à previdência dos servidores.

Também foi discutida a ação judicial encabeçada pelo Fórum para garantir a paridade na contribuição patronal da Cassems. Atualmente, os servidores contribuem com 6% de sua remuneração, enquanto o Governo de Mato Grosso do Sul repassa 5,25%. A ação busca elevar a participação do Estado para os mesmos 6%, garantindo maior equilíbrio no custeio da assistência à saúde.

Para Mário Jurado, a união das entidades é fundamental para fortalecer a defesa dos servidores. “O fortalecimento dos laços entre as nossas instituições é uma necessidade estratégica. O momento exige a união indissolúvel de todas as forças em defesa dos direitos dos servidores públicos de MS. Juntos, somos a voz e a resistência do funcionalismo”, destacou.

Além de Jurado, participaram pelo Fórum a coordenadora-geral Ana Cláudia Gomes (SISALMS), o coordenador Jurídico Leonardo Barros de Lacerda (SINDIJUS-MS) e o coordenador de Comunicação Cláudio Mário Salvador Menezes de Souza. Pela ACP-MS, participaram o presidente Gilvano Kunzler Bronzoni e o secretário de Comunicação Flavio Peixoto de Moura.

A reunião reforça a construção de uma atuação unificada das entidades na defesa da valorização, dos direitos e da melhoria das condições de vida dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul.