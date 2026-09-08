Jovem é morto a tiros em Nova Casa Verde

Polícia Civil investiga o crime registrado na noite de segunda-feira (7)

A PMMS registrou um homicídio na noite de segunda-feira (7), no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. A equipe de Radiopatrulha do 8º Batalhão foi acionada após uma denúncia de pessoa ferida na região central. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um jovem de 21 anos já sem vida. A vítima apresentava indícios de ter sido atingida por disparos de arma de fogo. A área foi imediatamente isolada e preservada para o trabalho das equipes especializadas.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e realizaram os procedimentos necessários no local. Em seguida, policiais militares e civis iniciaram diligências na região com base nas informações levantadas durante o atendimento da ocorrência. Durante as buscas, um suspeito foi localizado e encaminhado pela Polícia Civil à Delegacia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido e segue sob investigação. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190.