Museu de História da Medicina de MS participa da 20ª Primavera dos Museus

Seminário coloca o paciente no centro da reflexão sobre a história e o futuro da medicina

O Museu de História da Medicina de Mato Grosso do Sul participa da 20ª Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), de 21 a 27 de setembro de 2026, com o tema “Museus para Todas as Pessoas”.

Dentro da programação, o Museu realizará um seminário que terá o paciente como eixo central, propondo uma reflexão sobre sua trajetória ao longo da história da medicina e sobre as transformações na relação entre pacientes e profissionais de saúde.

A atividade abordará como o paciente deixou de ocupar uma posição predominantemente passiva para assumir, na medicina contemporânea, um papel cada vez mais participativo nas decisões relacionadas à sua saúde. Escuta, informação, autonomia, confiança e humanização do cuidado serão alguns dos aspectos colocados em discussão.

A iniciativa reafirma o papel do Museu como espaço de preservação da memória da medicina, mas também como ambiente de reflexão sobre o presente e o futuro do cuidado em saúde, aproximando a história da medicina das pessoas.

SERVIÇO

Evento: 20ª Primavera dos Museus – “Museus para Todas as Pessoas”

Atividade:Seminário – O Paciente na História da Medicina e na Relação Médico-Paciente

Data: 26 de setembro de 2026

Horário:9h

Local: Museu de História da Medicina de Mato Grosso do Sul – Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita