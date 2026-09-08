Ciro Bottini e Dica MS TV anunciam parceria para fortalecer negócios em Campo Grande

União entre o comunicador de vendas e a empresa sul-mato-grossense de comunicação e marketing busca ampliar a visibilidade de marcas e criar novas oportunidades para empreendedores.

O comunicador e especialista em vendas Ciro Bottini e a Dica MS TV anunciam uma nova parceria com foco em comunicação, marketing e geração de resultados para empresas de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

Conhecido por sua experiência na apresentação de produtos e por seu estilo marcante de comunicação, Bottini chega à parceria para somar sua expertise comercial ao trabalho desenvolvido pela Dica MS TV, que atua na produção de conteúdo, divulgação e fortalecimento de marcas.

A proposta é unir comunicação que chama a atenção, estratégias de marketing e produção audiovisual para ajudar empresas a apresentarem melhor seus produtos e serviços, alcançarem novos públicos e conquistarem mais oportunidades de negócios.

“A parceria representa a união de experiência, comunicação e conhecimento de mercado para levar ainda mais força às marcas de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.”

Com a iniciativa, a Dica MS TV reforça seu compromisso com o empreendedorismo regional e com a criação de soluções de comunicação que aproximem empresas de seus clientes.

A parceria também destaca o potencial de Campo Grande como um mercado de oportunidades, onde empresas locais podem investir em divulgação profissional, conteúdo estratégico e novas formas de se conectar com o público.

Ciro Bottini e Dica MS TV: uma parceria que chega para transformar comunicação em oportunidades e dar ainda mais visibilidade aos negócios de Mato Grosso do Sul.