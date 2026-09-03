Equipe cardíaca pediátrica deixa Santa Casa

Médicos estavam há quatro meses sem receber e também relatavam falta de insumos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Única equipe especializada do tipo em Mato Grosso do Sul deixou de realizar procedimentos de alta complexidade

A Santa Casa de Campo Grande suspendeu as cirurgias cardíacas pediátricas de alta complexidade após a saída, nesta quinta-feira (3), da equipe médica responsável pelos procedimentos. A suspensão ocorre em meio a uma crise financeira e de abastecimento que afeta o hospital há mais de um mês.

Segundo informações apuradas, os médicos estavam há quatro meses sem receber pelos serviços prestados. Além dos atrasos nos pagamentos, a falta de materiais e insumos necessários para procedimentos complexos também teria contribuído para a decisão dos profissionais de deixar a unidade.

A equipe era a única especializada em cirurgias cardíacas pediátricas de alta complexidade em Mato Grosso do Sul e atendia inclusive recém-nascidos. Com a saída dos médicos, crianças que necessitarem desses procedimentos poderão precisar ser transferidas para hospitais de outros estados, especialmente em casos que exijam atendimento especializado.

A Santa Casa informou que os serviços de urgência e emergência continuam funcionando, mas cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais permanecem suspensos. A instituição reconheceu que médicos contratados como pessoas jurídicas e autônomos estão há quatro meses sem receber. O hospital também enfrenta déficit financeiro e afirma buscar alternativas para reequilibrar as contas.

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