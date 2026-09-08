“Pata de vaca” invade a moda brasileira

Peça ganhou força nas redes sociais após aparecer nos pés de famosos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram/@nataliacangueiro

Calçado com divisão entre os dedos mistura tradição japonesa e alta-costura

Conhecido nas redes sociais como “sapato pata de vaca”, o Tabi voltou aos holofotes em 2026 e passou a conquistar celebridades, influenciadoras e jovens brasileiras. O modelo chama atenção pela divisão frontal que separa o dedão dos demais dedos.

Apesar do apelido curioso, o calçado não tem origem em animais. O design foi inspirado nas tradicionais meias tabi do Japão, usadas desde o século XV com sandálias como geta e zori. A característica acabou sendo incorporada à moda ocidental.

O designer belga Martin Margiela conheceu as tabi durante uma viagem ao Japão e reinterpretou o formato para a alta-costura. O Tabi estreou em seu primeiro desfile, em Paris, em 1988, com uma bota de salto cuja sola deixava marcas vermelhas semelhantes a pegadas.

Com o passar dos anos, o modelo se tornou uma das principais assinaturas da Maison Margiela. Em 2026, ganhou nova projeção após ser usado por nomes como Dua Lipa, Zendaya, Kylie Jenner, Pedro Pascal e pelo brasileiro Wagner Moura no Globo de Ouro.

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