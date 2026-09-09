Trump dá US$ 45 mil a três assessoras da Casa Branca

Casa Branca diz que Trump mantém tradição de presentear pessoas próximas nas festas

Documentos financeiros divulgados publicamente mostram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou US$ 45 mil a três assessoras da Casa Branca. Natalie Harp, Chamberlain Harris e Margo Martin receberam US$ 15 mil cada. Os valores foram registrados como presentes em dinheiro para as festas.

Harp é assessora pessoal de Trump e tem sido alvo de atenção nas últimas semanas devido à proximidade com o presidente. Ela, Harris e Martin recebem salário anual de US$ 150 mil, segundo documentos públicos da Casa Branca.

Em nota, o escritório de imprensa da Casa Branca afirmou que Trump mantém há anos o hábito de presentear pessoas de seu círculo durante o período de festas, incluindo funcionários e assessores. Segundo o comunicado, os presentes não estão relacionados às funções oficiais exercidas pelas servidoras.

Além das três assessoras, Walt Nauta, funcionário de longa data de Trump, também declarou ter recebido um presente em dinheiro do presidente. No caso dele, o valor informado foi de US$ 20 mil. As informações foram inicialmente divulgadas pelo The Washington Post e posteriormente confirmadas pela CNN.