Carol Lekker se demite do ‘Fofocalizando’ por salário: ‘Não consigo sobreviver’

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Insatisfeitíssima, a apresentadora Carol Lekker deixou o programa ‘Fofocalizando’, exibido pelo SBT, por causa de baixa remuneração.

O último dia da comunicadora no programa de notícias dos famosos será na próxima sexta-feira (11). Nas redes sociais, Lekker comenta sobre a sua insatisfação, que veio a público na manhã desta quarta-feira (9).

“Eu sou muito grata ao SBT, mas eu não consigo sobreviver com esse valor. Eu sei que vocês estão dizendo que é muito, mas eu não tenho estruturas para me sustentar com essa remuneração”, declarou.

Ainda, Carol explica que é mineira e vem de uma família muito humilde, e há 10 anos ela mora no exterior. Segundo ela, o custo de uma vida fora do Brasil exige um salário maior, em especial para aqueles que fazem essa mudança sozinhos.

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