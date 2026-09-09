Carol Lekker se demite do ‘Fofocalizando’ por salário: ‘Não consigo sobreviver’

Insatisfeitíssima, a apresentadora Carol Lekker deixou o programa ‘Fofocalizando’, exibido pelo SBT, por causa de baixa remuneração.

O último dia da comunicadora no programa de notícias dos famosos será na próxima sexta-feira (11). Nas redes sociais, Lekker comenta sobre a sua insatisfação, que veio a público na manhã desta quarta-feira (9).



“Eu sou muito grata ao SBT, mas eu não consigo sobreviver com esse valor. Eu sei que vocês estão dizendo que é muito, mas eu não tenho estruturas para me sustentar com essa remuneração”, declarou.

Ainda, Carol explica que é mineira e vem de uma família muito humilde, e há 10 anos ela mora no exterior. Segundo ela, o custo de uma vida fora do Brasil exige um salário maior, em especial para aqueles que fazem essa mudança sozinhos.