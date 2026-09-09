Dia do Veterinário destaca atuação essencial na cadeia do agro

Atuação também envolve prevenção de doenças, pesquisas, fiscalização e proteção ambiental

Celebrado nesta quarta-feira (9), o Dia do Médico-Veterinário destaca uma profissão que vai muito além do atendimento a cães e gatos. Esses profissionais também estão presentes em granjas, frigoríficos, entrepostos, queijarias e em toda a cadeia de produção de alimentos de origem animal. O trabalho está diretamente ligado à saúde animal, humana e ambiental.

O Brasil possui quase 240 mil médicos-veterinários, sendo cerca de 182,3 mil em atuação. Eles trabalham em mais de 80 áreas, incluindo fiscalização de alimentos, prevenção de zoonoses, produção de medicamentos e vacinas, pesquisas científicas, perícias, ensino e preservação ambiental.

A data também marca os 93 anos da regulamentação da Medicina Veterinária no Brasil. Em 9 de setembro de 1933, o Decreto nº 23.133 estabeleceu as primeiras regras para o exercício da profissão no país. O médico-veterinário está presente diariamente na vida da população, inclusive na segurança e qualidade dos alimentos que chegam à mesa.

Neste 9 de setembro, o Jornal Boca do Povo News homenageia todos os médicos-veterinários pelo trabalho, dedicação e compromisso com a saúde dos animais, das pessoas, do meio ambiente e com o agronegócio brasileiro.