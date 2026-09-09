Do jeans ao artesanato, FAC une renda e sustentabilidade

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma calça jeans que seria descartada pode ganhar uma nova utilidade e até se transformar em fonte de renda. Essa é uma das propostas das formações de artesanato oferecidas pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que trabalham o reaproveitamento de materiais dentro dos conceitos de sustentabilidade e economia criativa.

Entre as possibilidades estão objetos como pesos de porta, bonecas e agulheiros. O objetivo é mostrar que materiais aparentemente sem utilidade podem se transformar em novos produtos, reduzindo o descarte e estimulando a criatividade.

A presidente do FAC, Adir Diniz, destaca a importância da economia circular e sustentável. “A economia criativa permite gerar renda com sustentabilidade, além de favorecer a economia circular, quando o jeans, por exemplo, pode ser nova peça e ter outra utilidade.”

As formações do FAC são baseadas nos pilares ambiental, social e econômico da sustentabilidade e abordam temas como reciclagem, descarte correto e reaproveitamento de resíduos.

Para Eunice Lima, de 59 anos, uma das participantes dos cursos de artesanato, a experiência mudou sua forma de enxergar materiais que antes iriam para o lixo.

“Eu não sabia que podia fazer artesanato sem ter muito custo, e que reaproveitar material que iria para o lixo permitia fazer algo novo com uma outra utilidade. A calça jeans está virando peso de porta, boneca, agulheiro e muitas coisas mais”, explica Eunice Lima, de 59 anos.

Por meio da economia criativa, materiais que poderiam ser descartados passam a ganhar novas formas e utilidades. Além de estimular práticas mais sustentáveis, o reaproveitamento abre espaço para a criação e para novas possibilidades de geração de renda.

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