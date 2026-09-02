Nelsinho Trad celebra aprovação de piso para médicos e dentistas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Saulo Cruz

Texto aprovado prevê piso que pode chegar a cerca de R$ 13,6 mil, com aplicação gradual

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou, nesta terça-feira (1º), a proposta que estabelece um piso salarial para médicos e dentistas. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que é médico, comemorou a decisão e destacou a importância da valorização das duas categorias.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Trad afirmou que, ao se formar em Medicina, sabia que enfrentaria desafios relacionados à vida e à morte. Segundo ele, porém, nunca imaginou que precisaria atuar no Congresso para defender a valorização salarial de médicos e dentistas.

Pelo texto aprovado, o piso poderá chegar a aproximadamente R$ 13,6 mil e deverá ser implementado de forma gradual. Para Nelsinho, a medida representa uma reparação de uma injustiça que, segundo ele, se estende por mais de 65 anos.

O senador também afirmou que a valorização dos profissionais beneficia diretamente a população. “Quem ganha é a população”, declarou Trad, ao defender uma saúde com profissionais mais reconhecidos. Ele disse ainda que continuará trabalhando pela aprovação definitiva da medida no Congresso.

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