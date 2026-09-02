“Caiu a casa de Alexandre Moraes” afirma Marcos Pollon após novo escândalo com Vorcaro

‘Caiu a casa do Alexandre de Moraes’ , destacou o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) após as novas divulgações sobre troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro preso por fraude, Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Pollon cobra a renúncia de Moraes após a exposição do ministro por conta da sua atuação junto com a sua esposa envolvendo o Banco Master. “Renuncia Alexandre de Moraes porque se não, ano que vem, depois de nós, junto com Flávio Bolsonaro, resgatarmos o Brasil da mão desses criminosos, o impeachment será questão de tempo”, ressaltou.

O ministro André Mendonça levantou o sigilo do inquérito e trouxe à tona as mensagens encontradas no celular de Vorcaro. O contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e a advogada Viviane Barci de Moraes foi revisado pelo marido, ministro da suprema corte. “Moraes achando que é imperador do Brasil foi noticiado que chegou ao ponto de querer sair na mão com o próprio ministro André Mendonça e o ministro sabiamente levanta o sigilo dos autos do processo e torna público toda essa baixaria”, afirma Pollon.