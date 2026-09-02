Miranda encerra agosto dourado com ações nas sete estratégias de saúde da família

Durante o Agosto Dourado, as 7 Estratégias de Saúde da Família do município de Miranda realizaram uma programação especial voltada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

As ações foram desenvolvidas pelas equipes de saúde, com palestras e orientações conduzidas por diversos profissionais da equipe multidisciplinar do município, proporcionando às gestantes, puérperas, mães, familiares e à comunidade informações importantes sobre os benefícios da amamentação, o manejo adequado, a alimentação saudável e a importância do apoio à mulher durante o período de amamentação.

Cada unidade contribuiu para ampliar a conscientização de que amamentar é muito mais do que alimentar. É proteger, criar vínculos e promover saúde para a mãe e para o bebê.

A Secretaria Municipal de Saúde agradece o empenho de todos os profissionais envolvidos e reforça o compromisso das equipes da Atenção Primária em levar informação, cuidado e acolhimento para perto das famílias.

Agosto Dourado: juntos, incentivando a amamentação e cuidando do futuro!