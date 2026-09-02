Aline Pereira luta por contrato com o UFC

A brasileira terá pela frente a sueca Smilla Sundell no Dana White's Contender Series, em Las Vegas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Getty Images

Vitória pode colocar Aline Pereira ao lado do irmão Alex Pereira na principal organização de MMA do mundo

Aline Pereira terá uma grande oportunidade de conquistar um contrato com o UFC. A brasileira enfrentará a sueca Smilla Sundell no dia 13 de outubro, em Las Vegas, pelo Dana White’s Contender Series, evento que revela novos talentos para a organização.

Aos 35 anos, Aline possui cartel de três vitórias e duas derrotas no MMA. Todos os seus triunfos foram por decisão. A vitória mais recente ocorreu em maio, quando derrotou Jade Masson-Wong por decisão dividida.

Antes de migrar para o MMA, Aline construiu carreira no kickboxing e chegou a disputar o título de super-galo da organização Glory. Ela também conquistou o título inaugural peso-mosca feminino da Karate Combat League, em 2024.

Agora, Aline terá pela frente uma adversária de apenas 21 anos e com trajetória de destaque no Muay Thai. Sundell foi campeã da modalidade no ONE Championship ainda adolescente e chega ao confronto como um dos principais desafios da carreira da brasileira. Se vencer, Aline poderá realizar o sonho de dividir o octógono do UFC com o irmão, Alex Pereira.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat retoma atendimento com 921 vagas em Campo Grande

Milton - 0
Fundações reúne vagas em 121 profissões e oportunidades para quem não tem experiência A Funsat retoma o atendimento nesta quinta-feira (27), após o feriado de...
Leia mais

Região da Vila Popular recebe vacinação antirrábica no fim de semana

ANELISE PEREIRA - 0
As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão em campo neste sábado (29) e domingo (30) para ampliar a vacinação antirrábica de...
Leia mais

Adolescente é apreendido com maconha e cocaína na Capital

Milton - 0
Segundo a polícia, adolescente pretendia fracionar os entorpecentes para revenda Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (27) por uma equipe...
Leia mais

Semu abre inscrições para curso de Requeijão de Copo 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), está com inscrições abertas para o Curso de Requeijão de Copo,...
Leia mais