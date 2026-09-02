Aline Pereira luta por contrato com o UFC

Vitória pode colocar Aline Pereira ao lado do irmão Alex Pereira na principal organização de MMA do mundo

Aline Pereira terá uma grande oportunidade de conquistar um contrato com o UFC. A brasileira enfrentará a sueca Smilla Sundell no dia 13 de outubro, em Las Vegas, pelo Dana White’s Contender Series, evento que revela novos talentos para a organização.

Aos 35 anos, Aline possui cartel de três vitórias e duas derrotas no MMA. Todos os seus triunfos foram por decisão. A vitória mais recente ocorreu em maio, quando derrotou Jade Masson-Wong por decisão dividida.

Antes de migrar para o MMA, Aline construiu carreira no kickboxing e chegou a disputar o título de super-galo da organização Glory. Ela também conquistou o título inaugural peso-mosca feminino da Karate Combat League, em 2024.

Agora, Aline terá pela frente uma adversária de apenas 21 anos e com trajetória de destaque no Muay Thai. Sundell foi campeã da modalidade no ONE Championship ainda adolescente e chega ao confronto como um dos principais desafios da carreira da brasileira. Se vencer, Aline poderá realizar o sonho de dividir o octógono do UFC com o irmão, Alex Pereira.

