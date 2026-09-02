Grávida é mordida por cachorro solto no Jardim Los Angeles

Animal escapou da residência e avançou contra a mulher, que precisou receber atendimento médico e vacina antirrábica

Uma mulher grávida foi mordida por um cachorro que estava solto na manhã desta quarta-feira (2), na Rua Francisco Espinosa, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O animal, de porte médio e cor caramelo, avançou contra a vítima e mordeu a perna esquerda, abaixo da panturrilha. A mulher sofreu dois pequenos ferimentos, sem sangramento, mas apresentou bastante inchaço no local.

O marido a levou até a USF Los Angeles, onde ela recebeu atendimento médico e vacina antirrábica devido ao risco de exposição à raiva. Uma moradora indicou aos policiais a residência onde o cachorro seria mantido. O tutor, de 51 anos, apareceu no local e confirmou ser o responsável pelo animal.

Ele relatou que o cachorro já havia pulado a cerca em outras ocasiões e atacado outras pessoas. Após a chegada da polícia, o animal foi mantido preso dentro da residência para evitar uma nova fuga. O tutor foi encaminhado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

A ocorrência será apurada pelas autoridades.