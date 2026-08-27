Esquema de autopeças movimenta R$ 145 milhões, aponta PF

Investigação aponta uso de empresas de fachada e documentos fiscais fraudulentos para ocultar recursos.

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave contra um grupo suspeito de comercializar autopeças estrangeiras de forma irregular e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, em MS. Além de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.

Segundo a investigação, pessoas e empresas ligadas aos suspeitos movimentaram cerca de R$ 145 milhões. O grupo utilizaria empresas de fachada e notas fiscais fraudulentas para ocultar a origem dos recursos. De acordo com a PF, as autopeças eram adquiridas na região de fronteira de MS e posteriormente enviadas para empresas de outros estados, principalmente São Paulo, com documentação fiscal irregular.

Os investigados poderão responder por descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa. As buscas buscam reunir novas provas e esclarecer a participação de cada suspeito no esquema.