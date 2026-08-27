As Dez Mais

Quinta, 27 de agosto de 2026.

Hoje é dia do Psicólogo!

Faltam 4 dias para o fim do mês!

Manchetes do Correio do Estado:

-Eleição para governador de MS pode ser decidida no 1º turno…

-TCU aponta falhas e concessão do Rio Paraguai está perto de naufragar…

-Antes de chegar ao fim, 2026 já é um dos anos com mais feminicídios…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A sociedade desmorona quando: Os tolos são mais barulhentos que os sábios, os preguiçosos têm mais que os trabalhadores, os sem honra são mais respeitados que os honestos, os que pregam a moral não a têm, o caráter vale menos que a aparência, os agressores são mais protegidos que as vítimas e as loucuras são celebradas como normal” – (SÓCRATES).

Em nome de BDM o seu dinheiro digital; Difusora FM-101.9 “A emissora que nasceu com a cidade” e Boca do Povo: a revista semanal que todo mundo lê. Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A batida da PF na SAS foi hilárica: A festinha com coquetéis, bebidinhas e bolo de rolo, miou. Fecharam as portas. O camburão avisou que “ia invadir”. As portas se abriram e grande a maioria fugiu pelos fundos…

2ª)

Quem saiu pelos fundos demonstrou despreparo para um instante de crise. A PF entrou, pegou o que queria e se foi. Foram poucos os ‘gatos pingados’ que voltaram já sem fome…

3ª)

Na mansão da secretária Camila, no Alphaville, quando a PF estacionou foi um mal-estar. O esposo dela – que é juiz- ficou muito chateado. A PF cumpriu mandadoi de ‘busca e apreensão’…

4ª)

Camila ficou chocada. Só se normalizou graças às declarações sobre as providências tomadas contra o Banco Máster: A prefeitura não sofreu nenhum prejuízo…

5ª)

De hoje para amanhã o Brasil vai ver o eclipse lunar. Em nosso estado ele começa às 21:24 fase penumbral. Apogeu meia-noite e 13 minutos. Final às 3 e 2 minutos.

6ª)

O chuvisco que “caiu” ontem em Campo Grande pela manhã acabou com o desfile Cívico; com o bolo do Sebrae e com os protestos que tinham planejado…

7ª)

Braço cabeludo me contou ‘duas’ de arrepiar: Que as chances da CIMASUL de Aquidauana ser interditada é regular e que dificilmente a vice-prefeita de Campo Grande vai seguir no comando da SAS…

8ª)

Enfiaram política no meio da ‘Marcha Para Jesus’. Isso acabou com o brilhantismo da promoção e há quem diga que “Lá de cima, ele ficou muito triste!”.

9ª)

Carlos Bernardo ‘é’ candidato a deputado federal. Outros dois candidatos também estão disputando numa boa…

10ª)

Único lugar que Flávio Bolsonaro vai dar uma surra no Lula é em MS. Está a 10 pontos acima do presidente. Em compensação nos estados onde as coisas ‘se’ resolveu Flávio está arrastando a sandália…

Chicotadas do dia!

A 14 de julho que já foi um dos pontos comerciais mais disputados desta Capital dá seus últimos suspiros. As grandes lojas estão fechando. O comércio se mudando para a periferia. As modificações feitas pelos ‘gatos mestres’, ao invés de fazer o comercio central crescer acabou por decretar-lhe seus últimos dias. Os ‘sabichões’ que mexeram no que estava ‘quieto e funcionando’ apressaram o fim. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Paulo Santos; Marisa Machado; Maria Elisa Naglis; Rui Guinossi; José Ogeda; Douglas Silva; Sandra Cristina Chinem Tanaka; Jamil El Kadri; Jacy Curado; Márcia Maria da Fonseca; Andrea Simões; Geórgia Zahran e Ana Karyna Armoa Nagata.

Carnêt Social: a página elegante da cidade!

Caburé Boaventura; Ver. Dr. Jamal Salém; Dr. Guilherme Tabosa: advogado; Psicólogo Augusto Antônio Paulista Neto. Candidatos a deputado federal: Isa Marcondes; Mara Caseiro; Rose Modesto; Roberto Hashioka e Prof. Juari.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.