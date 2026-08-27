Parceria une tecnologia e saúde para modernizar atendimento do Samu

“Quando a gente consegue juntar conhecimento, tecnologia e pessoas que têm o mesmo propósito, quem ganha é a população. No Samu, cada minuto importa, e toda ferramenta que possa ajudar nossas equipes a trabalhar de forma mais integrada e tomar decisões mais rápidas representa um avanço no cuidado com as pessoas.”

A fala do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, resume a expectativa em torno do Ambulink, plataforma desenvolvida pelo Senac MS em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Agetec e o Samu. A solução foi oficialmente entregue nesta semana, no auditório do Senac Hub Academy, e agora entra na etapa de implantação.

A plataforma reúne em um único ambiente informações que apoiam o trabalho das equipes e da Central de Regulação, com recursos como localização em tempo real das viaturas, acompanhamento das ocorrências, visualização de bases e unidades de saúde e dados que podem auxiliar na definição da viatura mais adequada para cada chamado.

O Samu Regional de Campo Grande conta atualmente com 11 equipes de suporte básico, quatro de suporte avançado, uma equipe de motolância e a Central de Regulação das Urgências, reunindo cerca de 250 profissionais. “No total, contando com os municípios do interior vinculados ao nosso Samu Regional, somos quase 500 profissionais”, explicou a coordenadora médica do Samu Regional de Campo Grande, Isabella Mendonça.

Para ela, a nova ferramenta representa uma oportunidade de qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido pelas equipes. “O sistema gera uma grande expectativa de melhorar a qualidade da assistência à população e também de aprimorar o trabalho dos profissionais do Samu”, afirmou.

Além do mapa com a localização das viaturas, o Ambulink prevê a digitalização de fichas e registros, assinaturas digitais, acompanhamento das ocorrências e indicadores operacionais. “A tecnologia poderá contribuir para decisões mais rápidas”, resumiu Davi Rodrigues de Lima, 21 anos, estudante de Sistemas de Informação da UFMS e integrante da equipe que desenvolveu a plataforma.

Para o secretário de Saúde de Campo Grande, a tecnologia representa mais um avanço na qualificação do atendimento de urgência. “Essas tecnologias vêm para melhorar, principalmente, o tempo de resposta das nossas viaturas e contribuir para que as equipes do Samu realizem seu trabalho cada vez melhor”, destacou.

A ferramenta já passou por testes e validações. Segundo Gabriel Santos, 22 anos, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UCDB, a próxima etapa será a implantação efetiva na Central de Regulação e nas viaturas, acompanhada da capacitação dos profissionais.

Conhecimento e inovação a serviço da população

O Ambulink começou a ser desenvolvido em novembro de 2024, a partir de um hackathon promovido pelo Senac MS, aproximando estudantes e profissionais de tecnologia de um desafio concreto da área da saúde.

“O desafio aproximou estudantes e profissionais de tecnologia de uma demanda real do serviço de saúde, dando origem à solução que agora será incorporada ao processo de modernização do atendimento”, destacou Nilson Oliveira Narezi, consultor de Inovação do Senac MS.

A implantação ficará sob responsabilidade dos órgãos municipais envolvidos, com atuação da Agetec nos aspectos tecnológicos, enquanto Sesau e Samu conduzirão a incorporação da ferramenta à rotina operacional.

Durante a entrega, a diretora do Senac MS, Jordana Duenha, destacou o trabalho conjunto que tornou o projeto possível e agradeceu especialmente aos oito alunos egressos e ao professor envolvidos no desenvolvimento da solução, que contou com estrutura profissional e bolsas do Governo do Estado, por meio da Semadesc. “Quando encontramos parceiros com o mesmo objetivo, conseguimos ir muito mais longe”, afirmou.