Mulher acorda e encontra sofá em chamas no Jardim Noroeste

Segundo o relato, suspeito teria feito ameaças de morte contra ela e os filhos antes do incêndio.

Uma mulher de 33 anos acordou durante a madrugada desta quarta-feira (26) após sentir cheiro de fumaça dentro de casa, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ao ir até a sala, encontrou o sofá em chamas. Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel estava com forte odor de gasolina. A vítima acredita que o incêndio tenha sido provocado por alguém que teria jogado o combustível pela janela, que possuía apenas uma grade de proteção.

A mulher apontou um ex-vizinho como principal suspeito. Conforme relatado à polícia, ele já teria feito ameaças de morte contra ela e os filhos, inclusive por meio de mensagens de texto. O caso foi registrado na Depac Cepol como incêndio, ameaça e dano.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e busca identificar o responsável pelo incêndio.