Cozinha Tecnológica moderniza estrutura do Asilo São João Bosco com apoio de empresas parceiras

A Associação Asilo São João Bosco está avançando em um importante projeto de modernização de sua estrutura de alimentação. A iniciativa, denominada Cozinha Tecnológica, prevê a implantação de equipamentos e soluções capazes de aprimorar a dinâmica de preparo das refeições servidas diariamente aos idosos acolhidos pela instituição.

O projeto para a cozinha foi desenvolvido com o apoio de Giovano Augusto, da ConectC Cozinhas e Equipamentos Industriais, empresa que atua na representação de 15 indústrias do segmento de food service. A proposta prevê uma estrutura mais adequada e organizada para a produção dos alimentos, favorecendo o preparo de refeições ainda mais bem elaboradas, nutritivas e adequadas às necessidades dos residentes.

“Nosso trabalho foi pensar em um projeto tecnológico para a cozinha, buscando otimizar os processos e criar condições para uma produção mais eficiente. A ideia é utilizar equipamentos que aumentem a produtividade e permitam manter um padrão de qualidade, algo especialmente importante para a saúde dos idosos”, explica Giovano Augusto.

Para viabilizar essa transformação, empresas parceiras estão contribuindo com a doação de equipamentos. Entre elas está a SKYNSEM, especializada na área de produção de alimentos, que doou preparador de alimentos, descascador de tubérculos e liquidificadores. Os equipamentos devem agilizar etapas importantes da rotina da cozinha, reduzir o esforço em atividades manuais e facilitar o trabalho da equipe responsável pela preparação das refeições.

Outra parceria que fortalece a iniciativa é com a Di Pratos Multi Inox, empresa de São Paulo, que realizou a doação de um fogão industrial para a instituição. O equipamento passa a integrar a nova estrutura da cozinha e representa mais um avanço na implantação do projeto.

A proposta da Cozinha Tecnológica vai além da renovação de equipamentos. A iniciativa busca incorporar soluções tecnológicas à rotina da cozinha, promovendo mais organização, segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais responsáveis pelo preparo diário dos alimentos.

Para a presidente do Asilo São João Bosco, Islene Gomes Magalhães, o projeto representa um investimento direto na qualidade de vida dos idosos e no fortalecimento da instituição. “A nossa cozinha é um dos espaços mais importantes do Asilo, porque é nela que, todos os dias, o cuidado se transforma em alimento. Servimos seis refeições diárias para pessoas que têm necessidades específicas e que merecem receber uma alimentação preparada com qualidade, segurança e muito carinho. Cada parceria representa muito mais do que um equipamento: representa cuidado, dignidade e qualidade de vida”, avalia.

A construção da Cozinha Tecnológica também tem sido possível graças à aproximação entre a instituição e empresas dispostas a apoiar a causa dos idosos. Nesse processo, o empresário Beto Pereira, do Grupo Pereira, tem atuado como um elo entre a instituição e novos parceiros, ajudando a fortalecer uma rede de apoio em torno do Asilo São João Bosco.

Para o empresário, a participação da sociedade é fundamental para garantir a sustentabilidade e a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição. “As parcerias são fundamentais para que a instituição tenha sustentabilidade. A sociedade precisa ser parceira para que o Asilo possa se fortalecer, crescer, se desenvolver e continuar atendendo a comunidade. Esta é uma instituição da comunidade, e todos nós podemos contribuir para que ela tenha continuidade e permaneça cumprindo sua missão por muitos e muitos anos”, destaca Beto Pereira.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade social. A entidade oferece moradia, seis refeições diárias, atendimento de cuidadores 24 horas, de equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais, religiosas e apoio emocional e espiritual. Atualmente, aproximadamente 44% da manutenção da instituição é proveniente de recursos públicos, enquanto os outros 56% dependem da solidariedade da comunidade.

Como ajudar

Doações via Pix: doe@asilosjb.org.br

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de energia elétrica

Trabalho voluntário e visitas à instituição