Jovem tem surto, vê vulto e esfaqueia a mãe

Rapaz é preso após atacar mãe a facadas em condomínio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e equipes policiais foram acionadas para a ocorrência

Um jovem foi preso em flagrante depois de atacar a própria mãe a facadas, na tarde desta quarta-feira, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, o rapaz, que tem diagnóstico de esquizofrenia, sofreu um surto e disse ter visto um “vulto” antes de atacar a mulher.

A mãe estava tentando contato com um advogado para buscar a internação do filho quando foi surpreendida. Ela foi atingida várias vezes e socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Polícia Militar, Deam e GOI também foram acionados.

Ele foi levado para a delegacia e o caso será investigado.

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