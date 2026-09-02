Crise no STF leva Lula a buscar relatos de ministros

Ministros também cobraram do governo uma atuação institucional mais firme diante da crise

O presidente Lula conversou com ministros do STF na terça-feira (1º), em meio ao agravamento da crise interna na Corte. O movimento ocorreu após a divulgação de mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo relatos, Lula buscou ouvir dos próprios ministros detalhes sobre o ambiente dentro do Supremo e os impactos dos novos desdobramentos. A conversa ocorre em um momento de crescente tensão entre integrantes da Corte e setores ligados às investigações do caso Master.

Ministros próximos a Moraes criticaram a atuação do ministro André Mendonça, relator do caso Master, e levantaram suspeitas de alinhamento político com o senador Flávio Bolsonaro. Pessoas ligadas a Mendonça rejeitam a acusação e negam qualquer atuação política no processo.

Durante as conversas, integrantes do STF também cobraram do governo uma reação institucional mais contundente. O presidente tem sido aconselhado por aliados a evitar uma defesa direta de Moraes e manter distância da crise, enquanto o governo enfrenta cobranças sobre a atuação da AGU e do Ministério da Justiça.