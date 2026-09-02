Proposta precisa de 49 votos no Senado, em dois turnos, para ser aprovada

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) votou contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. A votação ocorreu nesta quarta-feira (2), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Apesar do voto contrário da parlamentar, a proposta foi aprovada pela comissão e seguirá para o plenário.

Ao todo, 27 senadores votaram favoravelmente ao texto. Além de Tereza Cristina, Rogério Marinho, Jaime Bagattoli e Hamilton Mourão também votaram contra. A PEC já havia sido aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados em maio. Durante a análise na CCJ do Senado, foram apresentadas 36 emendas, mas todas foram rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz.

Agora, a proposta será discutida no plenário do Senado, onde precisará passar por cinco sessões de discussão antes da primeira votação. Para ser aprovada, serão necessários pelo menos 49 votos favoráveis, em dois turnos. O intervalo entre as votações poderá ser reduzido mediante acordo entre os senadores.