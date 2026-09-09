Primt inicia as apresentações de novos beneficiários a partir desta quarta

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), por meio do Diogrande, edição extra desta terça-feira (8 de setembro), anunciou os primeiros convocados da lista do novo Cadastro Reservado Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). A relação inicial de apresentações, contempla parte dos classificados que tiveram o nome divulgado na edição da última sexta-feira (4), também pelo Diário Oficial do Município. 

O candidato que aparece no quadro de convocação, deve se apresentar a partir da quarta-feira (9), no horário entre as 7h e 12h30, na sede da Funsat. O escritório central da pasta fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e o departamento de Serviço Social, responsável pelo Primt, está localizado no 2° andar. 

É preciso o futuro beneficiário levar a seguinte lista de documentos:

– Registro Geral de Identificação (RG), carteira de trabalho;

 – CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social (física ou página impressa da versão digital);

Inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF;

– Comprovante de residência;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados;

– Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade;

– Certificado militar, quando couber;

– Copia do CAD ÚNICO (atualizado);

Mais de 70% das inscrições aprovadas

Nesta segunda edição do “Primt Itinerante”, projeto de triagem em bairros do programa, foram atendidas 1255 pessoas, das quais 969 inscrições foram consideradas aptas (77%). Confira a distribuição por grupo, dos classificados, lembrando que, no primeiro dia de apresentação, a preferência é pelos cotistas:

– 829 candidatos da ampla concorrência 

Cotistas

– 80 candidatos negros

– 9 candidatos indígenas

– 7 candidatos imigrantes

– 33 candidatos que são genitores de filho(a) neuroatipico

– 7 candidatos PCD (Pessoa com Deficiência)

– 5 candidaros egressos do Sistema Prisional

– 8 candidatas que são mulheres vítimas de violência doméstica

Mais humanizado e perto de quem precisa 

Em janeiro, a primeira edição do “Primt Itinerante” aprovou a entrada de 1.115 pessoas no Cadastro Reserva do programa. Atendimento que ocorreu durante dez agendas em nove bairros da Capital. O contingente atendeu o chamado de sete convocações posteriores de editais, a última delas em 03 agosto. 

Na 1ª edição, mais de 1200 pessoas participaram da seleção, que ocorreu de forma inédita neste formato mais amplo de datas e fora do Centro. Todas as regiões de Campo Grande foram contempladas com agendas da triagem realizada pela equipe de assistentes sociais da Funsat.

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