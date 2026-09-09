Câmara mantém emenda do Professor Juari que valoriza servidores

Medida prevê concursos públicos e programa permanente voltado a aposentados e pensionistas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Decisão mantém diretrizes para valorização dos servidores na LDO de Campo Grande para 2027

A Câmara Municipal de Campo Grande derrubou, durante a sessão desta terça-feira (8), o veto à emenda de autoria do vereador Professor Juari que trata da valorização dos servidores públicos. A medida integra o Projeto de Lei nº 12.379/26, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027.

A emenda prevê a realização de concursos públicos para áreas essenciais e reforça a valorização dos servidores ativos e inativos. O texto também dá atenção à criação e implementação de um Programa Permanente de Valorização e Adequação Previdenciária para aposentados e pensionistas do município.

Segundo Professor Juari, a derrubada do veto não representa a criação imediata de um fundo nem autoriza despesas sem planejamento. Para o vereador, a proposta busca garantir o compromisso de estudar e construir uma solução permanente para a categoria, com foco em reconhecimento, dignidade e justiça aos servidores.

A LDO estabelece metas e prioridades da administração municipal e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A proposta para 2027 prevê orçamento de R$ 7,7 bilhões. Ao todo, a LDO foi aprovada com 485 emendas, sendo 314 acolhidas pelo Executivo, além de outras 13 que serão incorporadas após a decisão do plenário.

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