As Dez Mais

Quarta, 9 de setembro de 2026.

Hoje é Dia do Médico Veterinário.

Faltam 12 dias para o Aniversário de Corumbá.

Manchetes do Correio do Estado:

-Caos financeiro da Santa Casa eleva o risco de paralisação…

-Expansão do gás nacional pode garantir operação da UFN3…

-Investimento no monitoramento da fronteira cresceu 50%…

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “Honre tudo o que chegou até você ainda que seja pouco. Gratidão não é se conformar com pouco, mas deixar de viver internamente na falta. Diga: Senhor, obrigado por tudo que já tenho e abra espaço para que me venha mais, amém!”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar…

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O Tribunal Regional Eleitoral autorizou na tarde de ontem o registro das candidaturas de Jerson Domingos e Jamilson Name com apenas um voto contrário: o do juiz Dr. Fernando Nardon Nielsen.

2ª)

Máquinas e homens já estão trabalhando no início da duplicação da Br-262 que liga Campo Grande a Três Lagoas. A “coisa” por lá está animadinha que só…

3ª)

Uma influencer descobriu que um deputado estadual estaria descontando em folha pensão alimentícia do filho. Ela disse pela segunda vez e até agora ninguém deu um “pio”…

4ª)

O Rodeio Fest Inclusivo deste ano promete ‘botar pra derreter’ na Expogenética. Reunião de alinhamento do trabalho será amanhã – dia 10-, 19 horas no bioparque Pantanal…

5ª)

Milionário misterioso contratou pra cantar em Porto Murtinho o insuperável Moacir Franco dia 26 deste mês…

6ª)

Enquanto a Finlândia se tornou o país mais feliz do mundo pelo 9º ano consecutivo, a Colômbia aprovou a prisão perpétua para estupradores e a Holanda está fechando prisões por falta de presos…

7ª)

Começou ontem um Refis fora de hora na Prefeitura de Campo Grande. Interessados falar na Secretaria de Finanças. Vai ser vantajoso para quem quiser aproveitar os descontos e pagamentos com prazos excelentes.

8ª)

Entrevista tipo ‘pinga-fogo’ na manhã de hoje no programa ‘Boca do Povo’ da FM-101.9 colocou na berlinda o ex-secretário de Obras da PMCG e ex-deputado federal Edson Giroto. Foi um show. Matéria no youtube.com/bocadopovonews.

9ª)

Naquele misto de necessidade misturado com chantagem administrativa, agora quem ameaça parar as atividades na Santa Casa são os anestesistas. A má administração do nosso maior hospital está fazendo a “coisa” desandar muito rapidamente…

10ª)

Com fracos adversários incapazes de lhe fazer frente, e com uma administração irretocável frente ao Governo do Estado, se lhe disseram que “não haverá 2º turno, acredite”.

Chicotadas do dia!

O Ministério Público do Trabalho constatou que os dois trabalhadores mortos e os 4 feridos no desabamento da estrutura de supermercado no Aero Rancho, não estavam registrados. Normal em se tratando de pequenas obras. Empregadores não se preocupam com essas formalidades legais, mas quando algo dá errado e o ‘bicho pega’ eles dizem que “o risco compensa”. Essa atitude de empregadores merece nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Henrique Figueiredo Dobashi; Maria Helena Brancher; Dr. Javan Coimbra; Sérgio Oruê; Marcos Gunji Yamamoto; Pamela Lauany Rocha; Thiago Machado Grilo; Leila Fagundes Borges Teruel; Vanessa Santana Ferreira e Nair Kiyomi Sakai Arakaki.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Deputados estaduais candidatos à reeleição: Jamilson Name, Jerson Domingos, Dr. André Matsushita e Paulo Correa; Dra. Aurelly, do São Julião; José Carlos Barbosa, nosso querido Barbosinha, vice-governador na chapa de Eduardo Riedel; Dr. Fábio Trad chegando aos tão sonhados 13 pontos nas pesquisas e nossa querida D. Fugência de Oliveira Rocha: mamãe da amiga Rose Modesto, candidata a deputada federal.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.