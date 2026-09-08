Defesa Civil alerta para tempestades em Campo Grand

Alerta prevê risco de alagamentos e quedas de árvores na Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Moradores devem ficar atentos a ventos intensos, descargas elétricas e possíveis alagamentos

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta para o risco de tempestades na Capital entre a noite desta terça-feira (8) e as 23h59 de quarta-feira (9). O aviso foi baseado em alerta de perigo potencial divulgado pelo INMET. A previsão indica chuva forte, com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros em 24 horas. Também são esperados ventos intensos, com velocidades que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Segundo o alerta, existe possibilidade de quedas de galhos e árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas em diferentes regiões de Campo Grande. A orientação é evitar áreas de risco durante os períodos de chuva intensa.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Serviços como remoção de árvores podem ser solicitados pelo 156. Quando houver árvore sobre a rede elétrica ou risco de eletrificação do imóvel, o contato deve ser feito com o Corpo de Bombeiros, pelo 193. O alerta também é válido para os demais 78 municípios de Mato Grosso do Sul.

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