Exposição gratuita reúne arte e memória urbana em Campo Grande

Galeria de Vidro recebe exposição sobre paisagem urbana da Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Mostra propõe reflexão sobre memória, arquitetura e patrimônio de Campo Grande

Quem gosta de artes visuais tem uma opção gratuita de passeio em Campo Grande. A exposição “Fragmentos e Cicatrizes da Arquitetura Urbana” está em cartaz na Galeria de Vidro e pode ser visitada até domingo (13). Inaugurada no dia 1º de setembro, a mostra reúne trabalhos dos artistas Gisele Della Barba e Fernando Anghinoni. As obras utilizam elementos do cotidiano urbano para abordar as transformações ocorridas nos espaços da Capital.

A exposição convida o público a observar a cidade além de sua função prática, destacando marcas deixadas pelo tempo em construções e outros elementos da paisagem. A proposta também relaciona essas mudanças à memória e ao patrimônio urbano. Para Gisele, as chamadas “cicatrizes urbanas” presentes em locais desgastados ou modificados podem servir como inspiração artística. Já Fernando define a mostra como um convite à reflexão sobre arquitetura, memória e história.

A visitação é gratuita, tem classificação livre e não exige agendamento.

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