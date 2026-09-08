Flamengo e Palmeiras travam disputa acirrada pelo título brasileiro

Reta final terá 12 rodadas e equilíbrio no número de jogos em casa e fora

Flamengo e Palmeiras chegam à reta final do Campeonato Brasileiro separados por apenas um ponto na tabela. O Rubro-Negro assumiu a liderança após vencer o Remo por 1 a 0, enquanto o Verdão empatou sem gols com o Botafogo. Com 54 pontos, o Flamengo abriu vantagem mínima sobre o rival paulista.

Os dois candidatos ao título ainda terão 12 partidas pela frente, com sete jogos como mandantes e cinco como visitantes. Cada equipe também enfrentará quatro adversários que atualmente integram o G-6. O Flamengo terá pela frente Fluminense, Bahia, Athletico-PR e Palmeiras.

O calendário palmeirense inclui Bahia, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo. A principal diferença está na quantidade de competições: além do Brasileirão e da Libertadores, o Palmeiras disputa a Copa do Brasil, enquanto o Flamengo segue apenas nas duas primeiras. A sequência pode aumentar o desgaste físico do elenco comandado por Abel Ferreira.

O confronto direto entre os dois times será na 36ª rodada, com mando do Palmeiras. A partida ocorrerá quando restarem apenas dois jogos para o fim da competição e poderá ter peso decisivo na corrida pela taça. Flamengo e Palmeiras entram nas últimas rodadas com campanhas equilibradas e margem mínima para erros.